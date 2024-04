Serie A, Inter-Torino 2-0: la doppietta di Calhanoglu stende i granata. Espulso Tameze al 49'

Dopo aver vinto ufficialmente lo scudetto nel derby, l'Inter batte 2-0 il Torino e dà il via alla festa con i propri tifosi. Il primo tempo è piuttosto bloccato e i granata creano alcune azioni pericolose con Zapata, ma la partita cambia al 49': Tameze stende Mkhitaryan da ultimo uomo e l'arbitro, richiamato dal VAR, estrae il cartellino rosso lasciando gli ospiti in 10. I nerazzurri alzano i giri del motore e in quattro minuti chiudono la gara grazie alla doppietta di Calhanoglu tra il 56' e il 60'. Con questo successo gli uomini di Inzaghi salgono a 89 punti, mentre il Torino restano al decimo posto a quota 46.