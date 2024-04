Serie A, Inter-Cagliari 2-2: rimonta rossoblù, proteste dei nerazzurri per un tocco di braccio di Lapadula

Finisce 2-2 il posticipo della domenica sera tra Inter e Cagliari, non senza polemiche arbitrali. Vantaggio dei padroni di casa con Thuram al 12', con il Cagliari che reagisce e trova il pari al 64' con l'ex Roma Shomurodov. Dieci minuti dopo i nerazzurri tornano avanti con un rigore di Calhanoglu (tredicesimo stagionale), ma all'82' Viola trova il definitivo gol del 2-2 (proteste dell'Inter per un tocco con il braccio di Lapadula non segnalato dal Var). I nerazzurri salgono quindi a 83 punti e restano a +14 dal Milan, fermato anch'esso fuori casa dal Sassuolo. Il Cagliari sale a 31, a +4 dalla zona retrocessione.