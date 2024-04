Serie A, il programma della 35a giornata: Roma-Juventus domenica 5 maggio alle ore 20.45

La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi per quanto riguarda la quartultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, la numero 35. La Roma sarà impegnata in casa contro la Juventus, match in programma domenica 5 maggio alle ore 20.45 (diretta su Dazn). I giallorossi gioceranno questa sfida a cavallo della doppia semifinale contro il Leverkusen (2 e 9 maggio). Questo il quadro completo:

Venerdì 3 maggio

Ore 20.45 Torino-Bologna (Dazn-Sky)

Sabato 4 maggio

Ore 18 Monza-Lazio (Dazn)

Ore 20.45 Sassuolo-Inter (Dazn/Sky)

Domenica 5 maggio

Ore 12.30 Cagliari-Lecce (Dazn/Sky)

Ore 15 Empoli-Frosinone (Dazn)

Ore 15 Verona-Fiorentina (Dazn)

Ore 18 Milan-Genoa (Dazn)

Ore 20.45 Roma-Juventus (Dazn)

Lunedì 6 maggio

Ore 18 Salernitana-Atalanta (Dazn)

Ore 20.45 Udinese-Napoli (Dazn)

(legaseriea.it)

