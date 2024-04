È terminato il primo anticipo del nuovo lunghissimo weekend di Serie A. In campo alle 18:30 Genoa e Lazio: hanno vinto i biancocelesti, decisivo per Tudor e i suoi il gol segnato da Luis Alberto al 67', dopo diverse occasioni sbagliate dal club ligure. La Lazio con i tre punti di oggi si è portata a quota 52 in classifica.