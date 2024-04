Serie A, Frosinone-Bologna 0-0: pareggio senza reti allo Stirpe, la Roma si avvicina a -3

Finisce senza reti ma con tante emozioni la sfida delle 12:30 tra Frosinone e Bologna al Benito Stirpe. Partita bella e divertente con diverse occasioni da entrambe le parti, le più importanti sui piedi di Cheddira, Soulé, Orsolini e Lucumi. Nel finale grande occasione per Ndoye che da due passi prende la traversa e non riesce a battere Turati. I rossoblù salgono a 57 punti e permettono alla Roma di avvicinarsi a -3, mentre il Frosinone ottiene un punto importantissimo in chiave salvezza e sale a 25.