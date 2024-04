Il sabato di Serie A si apre con il ko del Napoli: l'Empoli in casa batte gli azzurri per 1-0 nella 33esima giornata di campionato. In avvio i padroni di casa sbloccano la sfida grazie alla rete di Cerri al 4', che regala all'Empoli una vittoria fondamentale in ottica salvezza: i toscani raggiungono quota 31 punti in classifica, al 15esimo posto. Per il Napoli, invece, si allontana sempre più la zona Champions: gli azzurri restano a 49 punti all'ottavo posto.