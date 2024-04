Serie A, Bologna-Udinese 1-1: Saelemaekers risponde a Payero

Al Dall'Ara l'Udinese ferma il Bologna nella 34esima giornata di campionato: termina 1-1. Allo scadere della prima frazione di gioco la squadra di Cannavaro passa in vantaggio grazie alla rete di Payero, nella ripresa il Bologna resta in 10 per l'espulsione, per somma di ammonizioni, di Beukema, e al 78' trova il pareggio con Saelemaekers. Con questo risultato il Bologna si porta a 63 punti, a +5 sulla Roma che affronterà il Napoli nel pomeriggio, mentre l'Udinese raggiunge quota 29 punti, al terzultimo posto in classifica.