In contemporanea con Napoli-Roma, terminata 2-2, si è disputata anche la sfida tra Atalanta ed Empoli valida per la 34esima giornata di campionato: al Gewiss Stadium finisce 2-0 per la formazione di Gasperini. Al 42' Pasalic sblocca la gara dal dischetto, ad inizio ripresa Lookman raddoppia chiudendo la partita. Con questo successo l'Atalanta sale a quota 57 punti in classifica, a -2 dalla Roma e con una partita da recuperare contro la Fiorentina. L'Empoli resta a 31, in lotta per la salvezza.