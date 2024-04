Dopo la sconfitta nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, Stefano Pioli ne cambia 7 per la sfida contro il Sassuolo. Fuori Maignan (affaticamento muscolare), così come Giroud, Pulisic, Bennacer, Calabria, Gabbia e Reijnders. Confermati dal primo minuto solo Leao, Thiaw, Loftus-Cheek e Theo Hernandez.

