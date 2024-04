Roma, striscioni contro la Lega Serie A: "20 minuti, ennesima porcata di una Lega malata". Poi la frecciatina a Lotito: "Assecondate le squadre del Nord e il vostro 'senatore'" (FOTO)

Alle ore 18:30 va in scena allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. A poche ore dal fischio d'inizio alcuni tifosi giallorossi hanno esposto degli striscioni contro la Lega Serie A per aver costretto gli uomini di De Rossi a giocare giovedì prossimo il recupero contro l'Udinese: "20 minuti, ennesima porcata contro una Lega malata". "Tutto il resto non ha valore. L'importante è assecondare le squadre del nord e il vostro 'senatore", recita un altro striscione con una frecciatina indirizzata al presidente della Lazio Claudio Lotito. Successivamente il gruppo Curva Sud stuzzica i sostenitori di Lazio e Milan: "Laziale e milanista non serviva quel monologo... ve lo paghiamo noi lo psicologo!".