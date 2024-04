Alle ore 18:30 va in scena allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Poco prima del fischio d'inizio in Curva Sud è apparso uno striscione per celebrare il Natale di Roma numero 2777: "MMDCCLXXVII, auguri Urbe nostra".