Roma-Bologna: minuto di raccoglimento per ricordare Mattia Giani. Particolarmente commosso Mancini (FOTO)

Alle ore 18:30 va in scena allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Pochi istanti prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United morto in seguito a un malore accusato in campo. Particolarmente commosso Gianluca Mancini, il quale era molto legato al ragazzo poiché era il fratello del fidanzato della sorella del difensore giallorosso.