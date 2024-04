Allo Stadio Olimpico sta andando in scena la partita tra Roma e Bologna, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Il grande assente del match è sicuramente Romelu Lukaku, il quale dovrà rimanere ai box per alcuni giorni in seguito a un problema al flessore accusato giovedì contro il Milan. Big Rom è comunque rimasto al fianco della squadra e sta vedendo la partita dalla tribuna.