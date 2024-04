Roma-Bologna, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 16

Dopo il passaggio del turno in Europa League, testa al campionato. Domani alle 18.30 la Roma ospita il Bologna di Thiago Motta nella sfida valida per la 33esima giornata di Serie A. Di seguito le informazioni utili per i tifosi pubblicate dal club giallorosso:

Roma-Bologna non sarà solo l'occasione per vivere un'altra giornata indimenticabile, cercando di scrivere insieme un'altra pagina di questa infinita storia d'amore, nella scalata alla Champions.

No, la sfida in calendario lunedì alle 18:30 sarà molto di più: sarà l'ASR Fan Day. Sarà il modo per celebrare il vostro sostegno, il vostro amore per questi colori.

Ecco tutte le info per i 63 mila romanisti che andranno allo Stadio. Contando i 2100 tifosi rossoblù nel Settore Ospiti, l'Olimpico farà registrare quasi 65 mila presenze.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 16. Come al solito, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Apriranno alle 16 anche la Toyota Fan Zone, dove è presente uno Store AS Roma, e il Trailer Store, il punto vendita mobile che si trova nel piazzale della Tribuna Tevere. Ma già dalle 15:30 potrete fare acquisti presso l'altro Store su viale delle Olimpiadi.

In caso di necessità, a partire dalle 15:30 potrete rivolgervi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi, o dalle 9 al Call Center AS Roma, al telefono (06.89386000), per mail (callcenter@asroma.it) o tramite form.

Screening cardiologici gratuiti

Grazie alla collaborazione con Mater Dei General Hospital e Protezione Civile Arvalia, dalle 16 alle 18, nei pressi della Toyota Fan Zone, i tifosi che si sono prenotati nei giorni scorsi potranno effettuare gratuitamente una visita cardiologica con elettrocardiogramma e misurazione della pressione.

I tifosi senza prenotazione potranno comunque recarsi sul posto e avere indicazioni per prenotare un controllo con gli specialisti di Mater Dei General Hospital a condizioni agevolate.

Toyota Fan Zone

La Toyota Fan Zone vi aspetta anche per Roma-Bologna. In questa area compresa tra la Curva Sud e la Tevere potrete ingannare l'attesa, dedicandovi a una serie di giochi attività pensate per tutti, non solo per i romanisti più piccoli.

Unstoppable - Superiamo gli ostacoli"

Prosegue "Unstoppable - Superiamo gli ostacoli", il servizio del Club pensato per facilitare il trasferimento allo stadio di tutti i tifosi con disabilità motoria, che necessitino di carrozzina.

In collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, l'AS Roma predisporrà dei veicoli omologati forniti da Toyota e KINTO, per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per tutte le gare casalinghe.

Le prenotazioni possono essere effettuate dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Stop al Secondary Ticketing!

È sempre attivo il form per segnalare direttamente alla Società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

Modalità di gestione delle aree di parcheggio disabili

Le persone con disabilità munite di regolare permesso e con abbonamento/biglietto di Tribuna Tevere Disabili (solo con tariffa persona con disabilità non deambulante + accompagnatore), potranno parcheggiare all’interno dello Stadio dei Marmi.

Per tutte le altre tipologie di disabilità è previsto un quantitativo di parcheggi, fino ad esaurimento dei posti, presso lo Stadio dei Marmi, Viale dei Gladiatori e Viale Alberto Blanc. Per accedere bisogna essere in possesso dell’abbonamento/biglietto e relativo tagliando per il parcheggio disabili.

Al fine di un corretto utilizzo delle aree, il personale in servizio potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE