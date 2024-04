Roma-Bologna, la moviola: contatto Zirkzee-Paredes, ammoniti entrambi

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bologna, scontro Champions valido per la 33esima giornata di campionato. C'è Fabio Maresca, della sezione di Napoli, ad arbitrare la sfida assistito da Passeri e Costanzo con Sacchi quarto uomo. Il Var è affidato a Irrati, coadiuvato da Chiffi. Di seguito gli episodi arbitrali principali:

33' - Entrata in scivolata di Pellegrini ai danni di Posch: il capitano giallorosso entra in ritardo, sfiorando la palla. Giusto fischiare il fallo, che non sembra punibile con un giallo.

14' - Tensione dopo il gol di El Azzouzi e la conseguente esultanza, che scatena la reazione dei giallorossi. Maresca non adotta provvedimenti disciplinari.

5' - Contatto a palla lontana tra Paredes e Zirzkee. Paredes infastidisce Zirkzee, che reagisce cercando di liberarsi del centrocampista, che a sua volta cade a terra. Maresca ammonisce entrambi, dunque Paredes salterà la prossima trasferta contro il Napoli.