Roma-Bologna e le iniziative del club giallorosso per i tifosi: Aldair premia l'abbonato più giovane e quello più anziano

Alle ore 18:30 va in scena allo Stadio Olimpico lo scontro Champions tra Roma e Bologna, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. In vista di questo match la società giallorossa ha creato alcune iniziative per ringraziare i tifosi e tra queste vi è la premiazione dell'abbonato più giovane e di quello più anziano: a sorpresa i due sostenitori giallorossi sono stati premiati da Aldair, leggenda del club e vincitore dello storico scudetto dell'annata 2000/01.