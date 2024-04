Primavera, Guidi: "Siamo contenti. La crescita dei ragazzi è la nostra soddisfazione"

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della vittoria per 4-0 sull'Empoli. Ecco le sue dichiarazioni al termine del successo che ha portato i giallorossi a -1 dalla vetta:

Ogni settimana la squadra sembra proporre il massimo del suo potenziale ogni partita.

"Il massimo non esiste. Siamo contenti, c'è grande soddisfazione, stiamo dando continuità e con continuità andiamo ad evidenziare le nostre qualità. Andiamo a ricercare la prestazione per trovare il risultato, abbiamo segnato quattro gol, concesso nulla. Abbiamo sbagliato qualche scelta, soprattutto a partita chiusi abbiamo commesso alcuni errori tecnici. Ci deve essere in noi il gusto di non sbagliare, di dare più fluidità al gioco, a creare quante più occasioni possibili. Questa è la mentalità che deve contraddistinguere ognuno di loro, anche perché alcuni sono alla fine del percorso nel calcio giovanile".

Ciò che impressiona è la presenza in campo di questa squadra, la personalità che dimostra.

"Noi e lo staff abbiamo visto crescere questi ragazzi quotidianamente, è la nostra soddisfazione. Hanno migliorato non solo l'aspetto tecnico-tattico, ma anche la mentalità, il cercare di essere protagonisti su ogni palla e per me è l'unica via per arrivare al calcio dei grandi".

(asroma.com)

LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI