Napoli-Roma, Karsdorp out: De Rossi vuole preservarlo per il Bayer Leverkusen

La Roma è di scena allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli nella sfida valida per la 34esima giornata di campionato. Rick Karsdorp, però, non sarà a disposizione: l'olandese, infatti, non è presente neanche tra i disponibili in panchina. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, De Rossi ha scelto di preservarlo in vista della semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma giovedì sera all'Olimpico, poiché sarà l'unico terzino destro a disposizione, data la squalifica di Celik (Kristensen, invece, non è presente in lista Uefa).

(pazzidifanta.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE