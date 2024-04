Napoli-Roma, i convocati di Calzona: c'è Olivera, assenti Zielinski e Gollini (FOTO)

Alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il big match tra Napoli e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. A poche ore dal calcio d'inizio Francesco Calzona, allenatore dei partenopei, ha diramato la lista dei convocati: presente Olivera, mentre spiccano le assenze di Gollini e soprattutto di Zielinski, out a causa di problemi fisici.

I convocati di Calzona

Portieri: Meret, Idasiak, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Mario Rui, Olivera.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traoré, Lobotka, Dendoncker, Lindstrom.

Attaccanti: Politano, Ngonge, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.