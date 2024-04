Napoli-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Terza gara in una settimana per la Roma, che dopo il ko contro il Bologna e il successo nel recupero contro l'Udinese, fa visita al Napoli alle ore 18. I ragazzi di De Rossi vogliono proseguire nella loro corsa Champions e tenere a distanza di sicurezza Atalanta, Lazio e lo stesso Napoli. Momento complicato per gli Azzurri, a quota 49 punti, e reduci da un pareggio e una sconfitta. Il match dell'andata terminò 2-0 per i giallorossi, con le reti di Pellegrini e Lukaku (che oggi sarà assente per infortunio).

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E IN STREAMING

Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All.: Calzona.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Diffidati Roma: Azmoun, Huijsen, Mancini, Lukaku (indisponibile). Squalificati Roma: Paredes, Llorente.

LE QUOTE