Napoli-Roma oltre ad essere una sfida fondamentale per la classifica in chiave Champions, rappresenta una gara davvero importante per Lorenzo Pellegrini. Il Capitano giallorosso, partito titolare nella gara contro i partenopei, raggiunge quota 200 presenze in Serie A con la maglia della Roma.

? Partita numero 2️⃣0️⃣0️⃣ per Lorenzo Pellegrini in giallorosso in Serie A! ?#NapoliRoma #ASRoma pic.twitter.com/1noEKqtmRK — AS Roma (@OfficialASRoma) April 28, 2024