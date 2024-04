Napoli, lesione di basso grado alla gamba sinistra per Zielinski: in gruppo Oliveira (COMUNICATO)

Non arrivano buone notizie in casa Napoli in vista della delicata sfida di domenica pomeriggio alle 18:00 contro la Roma di Daniele De Rossi. Il club partenopeo tramite un comunicato ha raccontato dell'allenamento odierno, riportando un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Olivera si è allenato in gruppo. Zielinski ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell'allenamento di ieri. Terapie per Gollini".

(sscnapoli.it)

