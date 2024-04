Napoli, infortunio per Olivera: lesione all'adduttore della coscia destra, in dubbio per la Roma (COMUNICATO)

Tegola per il Napoli. Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano, si è infortunato al minuto 80 della sfida contro il Monza e nella giornata odierna ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore dovrebbe quindi rimanere ai box per circa 15/20 giorni, motivo per cui potrebbe saltare la partita contro la Roma (in programma il weekend del 28 aprile, data e orario da confermare). Ecco il report medico: "Mathias Olivera è stato visitato all'SSC Napoli Konami Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo".

(sscnapoli.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE