Napoli, Calzona: "De Rossi sta facendo grandi cose alla Roma, posso dirgli solo bravo" (VIDEO)

DAZN - L'attuale tecnico del Napoli Francesco Calzona ha rilasciato in queste ultime ore una lunga intervista esclusiva per l'emittente sportiva, parlando tra le altre cose anche del mister della Roma Daniele De Rossi, suo prossimo avversario domenica alle 18:00 allo stadio Maradona per la 34° giornata di Serie A. Queste le sue parole: "Non lo conosco, dicono fosse già un allenatore da giocatore, sta dimostrando che è vero, sta facendo grandi cose alla Roma, hanno tante competizioni e stanno facendo tanti punti, posso dirgli solo bravo".

