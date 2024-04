Napoli: Olivera parzialmente in gruppo

Mentre la Roma questa sera scenderà in campo in casa dell'Udinese per completare la partita interrotta lo scorso 14 aprile, il Napoli continua la preparazione in vista della gara contro i giallorossi in programma domenica alle 18.00 allo Stadio Maradona. Al mattino la squadra di Calzona si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello, successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato in campo.

(sscnapoli.it)

