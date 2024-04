A pochi minuti dal match contro il Sassuolo, ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli. Le sue parole: : “Non dobbiamo pensare a giovedì ma a fare bene oggi, il secondo posto in classifica è importante ma non è ancora conquistato viste anche le prossime partite. Siamo concentrati sulla partita di oggi, contro un avversario motivato ma dobbiamo esserlo anche noi perché abbiamo le nostre qualità da mettere in campo”.

(dazn)