Lukaku: problema muscolare per Big Rom, ipotesi esami nella giornata di domani

C'è grande apprensione in casa per le condizioni di Romelu Lukaku, uscito al minuto 29 di Roma-Milan a causa di un problema fisico. Secondo quanto filtra da Trigoria, l'attaccante belga ha accusato un problema muscolare (non c'è interessamento né del menisco né del collaterale), motivo per cui per valutare nel miglior modo possibile l'entità dell'infortunio sarà necessario attendere alcune ore: gli esami infatti potrebbero essere svolti nella giornata di domani.