Lega Serie A, Casini: "Udinese-Roma? Sorpreso dalla polemica di De Rossi, il regolamento è chiaro. Le squadre si sono rifiutate di giocare il giorno dopo" (VIDEO)

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti durante l'evento organizzato da 'Il Foglio' a San Siro e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della decisione di far disputare il recupero di Udinese-Roma nella giornata di domani. Ecco le sue parole: "Sorpreso dalla polemica di De Rossi sul rinvio. L'avevamo anche comunicato alla dirigenza, lo statuto della Serie A è molto chiaro: i minuti vanno recuperati il giorno dopo e noi avevamo proposto di giocare il lunedì, ma le squadre hanno rifiutato. Se le squadre non trovano un accordo per il giorno dopo, la partita va recuperata entro 15 giorni. Questa era la priorità di calendario, perché è avvenuta prima della richiesta di anticipare la partita con il Napoli. Era un'ipotesi già scritta, ma nonostante questo ho convocato il Consiglio perché, pur avendo un potere automatico da esercitare, ho ritenuto opportuno che l'organo collegiale esaminasse la situazione. Mi è stato detto di applicare lo statuto, come a dire 'non ce lo dovevi neanche chiedere'. La reazione? Forse a volte nel presidente vedono un potere che non c'è".

Udinese-Roma il 25 aprile. #Casini: “Sorpreso dalla polemica di De Rossi sul rinvio? Sì, le regole sono chiare. Abbiamo proposto di giocare il giorno dopo e non hanno voluto”. ? @ivanfcardia pic.twitter.com/pXtXnDnHlJ — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 24, 2024