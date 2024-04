Lazio, Tudor: "Champions? Ce la giochiamo fino alla fine"

DAZN - Dopo la vittoria casalinga contro il Verona per 1-0 nella 34esima giornata di campionato, il tecnico della Lazio Igor Tudor ha parlato anche della possibilità di raggiungere la zona Champions. "Non serve a niente fare calcoli. Bisogna pensare di gara in gara, come dicono tutti gli allenatori perché è vero, e vedere cosa fanno gli altri. Ci sono quattro partite e i punti sono pochi. Bisogna cercare di sbagliare di meno, siamo lì sulla strada giusta e ce la giochiamo fino alla fine", le sue dichiarazioni ai microfoni della piattaforma sportiva.