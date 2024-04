Lazio, Patric: "C'è rammarico per il derby, è stato brutto perderlo"

Lazio Match program - Ancora caldo il tema derby in casa Lazio. A diversi giorni dalla sconfitta arrivata per il gol segnato da Gianluca Mancini, i tesserati biancocelesti continuano a commentare il match. Ai canali ufficiali della Lazio, Patric ha commentato la sconfitta di sabato:

"C'è tanto rammarico per la sconfitta con la Roma, sappiamo l'importanza di quella partita e per i tifosi. Perderlo è stato brutto anche per la classifica perché ci ha allontanato dai posti che vogliamo occupare. Mancano però anche tante partite, per questo dobbiamo pensare positivo, affrontare una gara alla volta e poi vedere dove potremo arrivare"