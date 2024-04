Juventus, Allegri: "Milan-Roma bella partita. Il percorso delle italiane in Europa? Qualcosa di buono in Serie A c'è"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Torino, in programma domani alle ore 18, e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sull'euroderby tra Milan e Roma. Ecco le sue parole.

Un commento sulle sfide europee?

"Real-City è stata straordinaria, mi sono divertito a vederla. Uguale per Barcellona-PSG e per le partite di Europa League Milan-Roma e l’Atalanta. Bisogna essere sempre molto fiduciosi in quello che abbiamo. Il campionato italiano rispetto alle altre leghe non sarà il migliore, ma l'anno scorso la Roma è arrivata in finale di Europa League e l'Inter in finale di Champions. In questa stagione una squadra e mezza (in attesa del ritorno di Atalanta-Liverpool, ndr) sono in semifinale di Europa League, la Fiorentina in Conference... Qualcosa di buono c'è".