RAI SPORT - Ieri sera, durante i festeggiamenti per lo scudetto appena vinto, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni dell'emittente pubblica e ha menzionato anche Paulo Dybala. "Un mancino migliore di me in Serie A? Difficile, è una bella domanda. Dico Dybala, sono sincero", le dichiarazioni dell'esterno nerazzurro.