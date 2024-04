Giudice Sportivo: terza sanzione per Baldanzi, seconda per Karsdorp

Dopo il recupero dei minuti finali di Udinese-Roma della 32esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, Tommaso Baldanzi ha ricevuto il terzo cartellino giallo del campionato, mentre per Rick Karsdorp si tratta della seconda sanzione. Inoltre la Lega ha deciso di 'graziare' e non multare entrambe le società nonostante i tifosi abbiano introdotto nello stadio materiale pirotecnico come petardi e fumogeni: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".

