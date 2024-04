FOTO - Roma-Bologna 1-3

Scontro Champions al Bologna. Allo Stadio Olimpico la Roma riceve la formazione di Thiago Motta nella 33esima giornata di campionato: termina 1-3 per il Bologna, che si porta a quota 62 punti in classifica, mentre la Roma resta a 55 (con la gara contro l'Udinese da completare). In avvio al 14' gli ospiti si portano avanti con un gran gol in rovesciata di El Azzouzi e in chiusura di primo tempo raddoppiano con Zirkzee. Nella ripresa, al 56', il subentrato Azmoun accorcia le distanze ma al 65' Saelemaekers firma il 3-1 chiudendo la sfida. Gli scatti del match: