Empoli, stagione finita per Ebuehi: operato al crociato anteriore del ginocchio destro, salta la Roma

Tegola per l'Empoli di Davide Nicola, che non potrà più contare su Tyronne Ebuehi in questa stagione. Come annunciato dalla società toscana, il terzino si è infortunato durante il match contro il Bologna e nella giornata odierna è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita, quindi, per Ebuehi, il quale salterà la partita contro la Roma, valida per l'ultima giornata di campionato e in programma nel weekend del 26 maggio. Ecco il comunicato ufficiale dell'Empoli: "Empoli Football Club comunica che nella giornata di ieri il calciatore Tyronne Ebuehi è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi nel corso della gara contro il Bologna. L’intervento, eseguito presso la Clinica Ortopedica OCON di Hengelo dal professor Roy Hoogeslag alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. L’atleta rimarrà alcuni giorni in ospedale, iniziando fin da subito il percorso riabilitativo".

