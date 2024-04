Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico del Bologna Tiago Motta ha parlato della corsa Champions, dicendo la sua anche sulla Roma e sul lavoro di De Rossi. Le sue parole:

Come giudica le parole che ha detto De Rossi riguardo al posizionamento del Bologna?

"Sinceramente non ho visto la sua conferenza, non possono commentarla. Lo conosco bene e so che è un ragazzo fantastico che sta facendo un grande lavoro"