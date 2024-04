Dopo il deludente pareggio per 0-0 contro il Monza, il Bologna è tornato ad allenarsi per iniziare la preparazione in vista della partita contro la Roma, in programma lunedì alle ore 18:30. Ecco il report dell'allenamento odierno: "Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso Roma-Bologna: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro atletico, esercitazioni sul possesso e partitella a campo ridotto. Seduta differenziata per Jens Odgaard".

(bolognafc.it)

