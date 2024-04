Accoglienza trionfale per il Bologna, rientrato nella notte dopo il successo per 3-1 all'Olimpico contro la Roma che avvicina i felsinei a una storica qualificazione Champions. Nonostante il maltempo, più di 500 tifosi hanno atteso la squadra a Casteldebole e all'una di notte è esplosa la festa per Thiago Motta e i giocatori al Centro Tecnico Galli, con cori e fumogeni.