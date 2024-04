Bologna, Motta: "Roma bella occasione per affrontare una grande, loro hanno l'ossessione di andare in Europa"

DAZN - Ieri sera Thiago Motta e il suo Bologna sono stati fermati sul risultato di 0-0 dal Monza di Raffaele Palladino. Pareggio che potrebbe permettere alla Roma in caso di vittoria oggi di accorciare sul quarto posto. Al termine della gara di ieri sera, il tecnico dei felsinei ha spiegato:

Come sta Ferguson?

"E' uscito per un problema al ginocchio, vedremo, ancora non so come sta. Ma non sono preoccupato, è un gran ragazzo, ha grande energia e non credo che sarà un problema per lui".

Ora c'è la Roma.

"Una bella occasione per affrontare una grande del nostro campionato, una di quelle che ha la normale ossessione di andare in Europa. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo e affrontare l'impegno al meglio".