Bologna, Motta: "Il successo della Roma non pesa, a inizio stagione nessuno poteva immaginare questa situazione"

Al termine del pareggio per 0-0 contro il Frosinone, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha commentato la gara in conferenza stampa. Ecco alcune sue dichiarazioni:

Si sentiva il peso del successo della Roma di ieri?

"Non pesava e non peserà fino a fine stagione. Parliamo da un principio che stiamo parlando della Roma. Ad inizio campionato non si poteva immaginare una situazione del genere. Oggi buona prestazione, meritavamo di vincere ma questo è il calcio. Atteggiamento in campo dei miei ragazzi ottimo. Abbiamo sofferto poco come squadra e fatto tutto quello che dovevamo fare per vincere. Non guardiamo alla classifica, manca tantissimo"