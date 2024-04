Serie A, Bologna-Monza 0-0: Ferguson uscito per infortunio al ginocchio

In serata va in scena Bologna-Monza, seguita con interesse dalla Roma vista la corsa al 4° posto. E quell'attenzione è stata ripagata visto lo 0-0 finale che consentirebbe, in caso di successo a Udine, ai giallorossi di accorciare a -1 dalla squadra di Thiago Motta, con lo scontro diretto in programma tra una settimana all'Olimpico.

Al 62', inoltre, Ferguson è stato costretto alla sostituzione per un problema al ginocchio. Le condizioni del centrocampista andranno dunque valutate per capire se potrà recuperare per la sfida contro la Roma.