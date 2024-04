Bologna, Calafiori: "Bellissimo giocare contro i miei ex compagni all'Olimpico, ma nei primi minuti ero teso" (VIDEO)

BFC WEEK - Riccardo Calafiori, ex difensore della Roma e attualmente al Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della vittoria dei felsinei per 1-3 in casa dei giallorossi. Ecco le sue parole.

3-1 contro la Roma all'Olimpico. Sul primo gol di El Azzouzi l'assist è il tuo...

"Il 90% l'ha fatto lui perché il gol è bellissimo e importantissimo. Con la Roma abbiamo ritrovato il gol e soprattutto il terzo è stato fondamentale per uscire da un momento in cui stavamo un po' soffrendo e portarci a casa la partita".

Vittoria fondamentale anche per confermare il quarto posto in classifica in solitaria, con anche lo scontro diretto a favore sulla Roma.

"Non abbiamo lasciato niente al caso. Cerchiamo di continuare così, siamo contentissimi per questa vittoria".

Per te che cosa significa giocare allo Stadio Olimpico?

"Prima della partita mi sono preparato bene. Mentalmente poteva essere quasi negativa, potevo soffrirla di più. A parte i primi minuti di tensione, me la sono goduta ed è stato bellissimo giocare contro i miei ex compagni nel mio vecchio stadio".

Per te è stato il primo ritorno all'Olimpico contro la Roma. Te la sei cavata.

"Esatto, è andata benissimo".

