Bologna, attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche verso la Roma: ancora differenziato per Odgaard. Domani alle 14 la conferenza stampa di Thiago Motta

Prosegue la preparazione del Bologna in vista dello scontro Champions con la Roma, in programma lunedì alle ore 18:30 e valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Ecco il report della seduta odierna: "La squadra continua la preparazione alla partita di Roma: oggi i rossoblù hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Allenamento differenziato per Jens Odgaard".

Inoltre domani alle ore 14 l'allenatore dei felsinei, Thiago Motta, parlerà in conferenza stampa per rispondere ai cronisti e presentare la partita: "Domani, a -2 da Roma-Bologna, i rossoblù si alleneranno a porte chiuse. Thiago Motta sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli".

