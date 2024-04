Prosegue il lavoro di Thiago Motta e dei suoi ragazzi in vista del match di campionato che vedrà i felsinei impegnati sul campo della Roma. I rossoblù hanno svolto una seduta atletica e una serie di partitelle 7 contro 7 a metà campo. Allenamento differenziato per Jens Odgaard. Domani Zirkzee e compagni torneranno in campo alle 11.