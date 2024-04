Bologna, allenamento verso la Roma: ancora differenziato per Odgaard

Il Bologna continua la preparazione in vista della partita contro la Roma, valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 18:30. Ancora assente Odgaard, il quale ha svolto una seduta differenziata. Ecco il report dell'allenamento odierno: "Continuano gli allenamenti dei rossoblù in preparazione a #RomaBFC di lunedì sera alle 18,30. Oggi la squadra ha svolto una seduta atletica con esercitazioni tecnico-tattiche. Allenamento differenziato per Jens Odgaard".

(bolognafc.it)

