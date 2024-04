Atalanta-Roma: verso la conferma del 12 maggio. Dalla Lega impossibilità di spostare la finale di Coppa Italia

Non sembra che verrà accolta la richiesta della Roma di disputare la gara con l'Atalanta, in programma nel weekend dell'11-12 maggio a Bergamo dopo la semifinale di ritorno di Europa League, di lunedì e non di domenica. Secondo le indiscrezioni del giornalista de 'Il Tempo' Lorenzo Pes, l'intenzione è quella di far giocare Atalanta-Roma domenica 12 maggio. Dalla Lega Serie A filtra l'impossibilità di spostare la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta al 16 maggio poiché i nerazzurri non potrebbero avere l'anticipo al sabato in caso di finale di Europa League (il 22 maggio). Resta senza data Atalanta-Fiorentina, recupero della 29esima giornata di campionato.

