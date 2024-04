Atalanta, infortuni per Toloi e Holm: a forte rischio per la sfida contro la Roma

Tegola per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Rafael Toloi ed Emil Holm hanno accusato degli infortuni durante il match contro il Monza e potrebbero saltare lo scontro diretto per la Champions contro la Roma, in programma il weekend del 12 maggio (data e orario da confermare): il primo ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro, mentre il secondo una lesione muscolare tra il primo grado e il secondo grado del soleo destro.