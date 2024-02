VIDEO - Roma-Cagliari: Makoumbou sposta il pallone dal dischetto prima del rigore di Dybala e scappa via. Mancini inveisce contro di lui e lo insegue...

Al minuto 50 di Roma-Cagliari, sul punteggio di 2-0, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore in favore dei giallorossi in seguito a un tocco di mano di Petagna. Poco prima dell'esecuzione del penalty, mentre il direttore di gara stava facendo gli ultimi controlli, Makoumbou ha provocato i calciatori della Roma spostando il pallone dal dischetto. Immediata la reazione di Mancini, il quale ha inseguito e inveito contro il centrocampista dei sardi prima di essere bloccato dall'arbitro. La 'furbata' di Makoumbou non ha però prodotto gli effetti da lui sperati: Dybala ha infatti spiazzato il portiere e realizzato il gol del 3-0.