Serie A, Lecce-Fiorentina 3-2: dal 90' al 92' Piccoli e Dorgu ribaltano il risultato

Pazzo anticipo di Serie A fra Lecce e Fiorentina. Una gara ricca di colpi di scena quella che è andata in scena allo Stadio Via del Mare. I pugliesi sono passati in vantaggio grazie Oudin con un gran calcio di punizione, trovando anche due legni, nel secondo tempo la Fiorentina è riuscita a trovare prima il pareggio e poi il vantaggio con i gol di Mandragora e Beltran. Sull'1-2 l'ex giallorosso Belotti ha colpito una clamorosa traversa, segnale di una gara che stava per cambiare volto: Piccoli al 90' ha trovato il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato e addirittura al 92' è arrivato il gol della vittoria grazie al sinistro di Dorgu. Stop per la Fiorentina, che rimane sotto la Roma in classifica.