Alle ore 12:30 è andata in scena la sfida tra Torino e Salernitana, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. La partita è stata caratterizzata da poche emozioni (solamente 2 tiri in porta in 90 minuti) ed è terminata con il punteggio di 0-0. Con questo pareggio i granata restano al decimo posto e salgano a quota 32 punti, mentre i campani rimangono all'ultimo posto in classifica e la salvezza dista momentaneamente 5 lunghezze.